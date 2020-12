Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/Ramsloh- Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Mittwoch, den 02.Dezember 2020, gegen 20.50 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter vom Parkplatz des Lidl- Discounters an der Hauptstraße ein Kleinkraftrad entwendet. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Roller der Marke Jinan mit dem Versicherungskennzeichen 640 KGL. Der Schaden beträgt etwa 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Barßel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 02.Dezember 2020, gegen 10.48 Uhr befuhr eine 34-jährige Barßelerin mit ihrem PKW, Audi die Lange Straße in Richtung Friesoyther Straße. In Höhe eines Verbrauchermarktes wollte sie nach links auf den Parkplatz abbiegen und übersah dabei einen 82-jährigen Barßeler, der mit seinem Pedelec den dortigen Radweg befuhr und kollidiert mit diesem. Der 82-jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

