POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 01.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Charlottenstraße ein. Nach einschlagen eines Fensters stiegen die Täter in das Haus ein und durchsuchten das Erdgeschoss. Mit Bargeld und einem Mobiltelefon konnten die Unbekannten flüchten. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

