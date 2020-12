Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag, 27. November 2020, zwischen 05.00 Uhr und 14.30 Uhr, im Garreler Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer wurde gegen einen abgestellten blauen VW Polo. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Molbergen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 16.25 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Holunderstraße Ecke Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger PKW-Fahrer, welcher in Großenkneten wohnhaft ist, befuhr die Holunderstraße in Richtung Mühlenstraße. Als er an den Kreuzungsbereich heranfuhr, übersah er eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 23-jährige PKW-Fahrerin aus Molbergen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 23-Jährige leicht verletzt wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Cappeln/Sevelten- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 22.00 Uhr, kam es in der Straße Plauk zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln die Straße Plauk in Richtung Sevelten. In einer Rechtskurve kam der 18-Jährige alleinbeteiligt mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab und geriet in einen Seitengraben. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 2000 Euro geschätzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. Ein Strafverfahren wurde gegen den 18-Jährigen eingeleitet.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 16.35 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich an einer Wohnanschrift in der Adlerstraße eine größere Personengruppe aufhalten soll. Vor Ort konnten die Beamten eine Personengruppe bestehend aus 15 Trauergästen aus verschiedenen Haushalten feststellen. Ein 26-jähriger Verantwortlicher, welcher an der Örtlichkeit wohnhaft ist, zeigte sich einsichtig und löste die Zusammenkunft vor Ort auf. Die festgestellten Personen entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell