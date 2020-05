Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Jörn Kreikebaum wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta +++ 57-Jähriger leitete zuletzt die Inspektion Wilhelmshaven/Friesland +++

Oldenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bekommt einen neuen Chef. Ab Anfang Juni übernimmt Polizeidirektor Jörn Kreikebaum die Inspektionsleitung.

"In erster Linie geht es um die Sicherheit der knapp 304.000 Bürgerinnen und Bürger, die im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta leben. Jörn Kreikebaum wird die ausgesprochen gute Polizeiarbeit, die in dieser Inspektion in der Vergangenheit geleistet wurde, fortsetzen", sagte Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, und ergänzte: "Jörn Kreikebaum hat die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland in den vergangenen fünfeinhalb Jahren mit viel Verantwortungsbewusstsein geführt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Inspektion Cloppenburg/Vechta treffen auf einen ausgeglichenen und geradlinigen Menschen. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Inspektionsleiter ist er die richtige Führungskraft für diese Aufgabe. Ich wünsche ihm viel Erfolg und Freude im neuen Amt."

Jörn Kreikebaum ist seit Oktober 1980 Polizeibeamter und hat nach seiner Ausbildung mehrere Jahre bei der Bereitschaftspolizei gearbeitet. Anschließend war er viele Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Oldenburg tätig und sammelte dort als Dienstschichtleiter erste Führungserfahrung. Nach seinem Aufstieg in den höheren Dienst im Sommer 2005 leitete der 57-jährige Oldenburger drei Jahre das Polizeikommissariat Wittmund und anschließend von Oktober 2008 bis September 2013 das Polizeikommissariat Bad Zwischenahn. Bevor Jörn Kreikebaum 2015 die Leitung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland übernahm, war er in der Polizeidirektion für den Personalbereich der gesamten Behörde verantwortlich.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mir ist als Führungskraft wichtig immer offen und ansprechbar zu sein. Nicht nur in der jetzigen Zeit liegt mir das Thema gesundes Führen besonders am Herzen. Gemeinsam werden wir die vielfältigen Aufgaben meistern und dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta nicht nur sicher wohnen, leben und arbeiten, sondern sich auch sicher fühlen," betont Polizeidirektor Jörn Kreikebaum bei seiner Amtsübernahme.

Jörn Kreikebaum tritt damit die Nachfolge von Leitenden Polizeidirektor Andreas Sagehorn an, welcher die Leitung Anfang 2018 übernommen hatte. Bereits Ende März stimmte das Kabinett dem Vorschlag des Ministers für Inneres und Sport, Boris Pistorius, zu, Andreas Sagehorn zum neuen Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion Oldenburg zu ernennen. Das Ausschreibungsverfahren für die Nachfolge in der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland ist bereits eingeleitet.

