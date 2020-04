Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw-Scheiben in Koblenz eingeschlagen

Koblenz (ots)

Ein geistig verwirrter 44-Jähriger hat in der Nacht zum Donnerstag, 30.04.2020, an sechs in der Bahnhofstraße geparkten Pkw die Scheiben eingeschlagen. Gegen 0.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass dieser, mit einer Eisenstange bewaffnet, im Bereich der Bahnhofstraße 47, unterwegs sei. Den eingesetzten Beamten gelang es, den Mann noch in Tatortnähe festzunehmen. Der 44-Jährige wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8500 Euro.

