Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Bei Auffahrunfall verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstag verletzte sich eine 54-jährige Frau aus Lemgo bei einem Verkehrsunfall leicht. Verkehrsbedingt musste sie ihren Nissan ca. 200 Meter vor dem Kreisverkehr an der Herforder Straße abbremsen als sie in Richtung Bielefeld unterwegs war. Eine ihre folgende 47-jährige Frau aus Steinheim bemerkte das zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Nissan auf. Durch den Aufprall wurde der Nissan noch gegen einen davor stehenden Opel geschoben. Die 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

