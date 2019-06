Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Schule.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen zwischen vergangenem Mittwoch und Montagmorgen gewaltsam in die Schule an der Otto-Hahn-Straße ein und verursachten dabei erheblichen Sachschaden. Nach dem Aufbrechen einer Fluchttür hebelten die Einbrecher noch weitere Innentüren auf. Die Täter entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag aus einer Klassenkasse. Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

