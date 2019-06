Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Nahrungsmittel geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen Unbekannte in eine Gaststätte im "Kronenbruch" am Schiedersee ein. Offenbar waren die Einbrecher hungrig und durstig. Neben diversen Getränken stahlen sie auch Kuchen aus den dortigen Kühlschränken. Der Gesamtschaden blieb gering. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930 entgegen.

