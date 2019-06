POL-MR: Einbrecher leisten bei Festnahme erheblichen Widerstand - Insgesamt fünf verletzte Polizisten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Einbrecher leisten bei Festnahme erheblichen Widerstand - Insgesamt fünf verletzte Polizisten

Marburg-Biedenkopf

Marburg

Die Polizei Marburg nahm in der Nacht zum Montag, 03. Juni, zwei Männer als Tatverdächtige eines versuchten Einbruchs in der Gisselberger Straße vorläufig fest. Insgesamt neun Polizeibeamte und der gezielte Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock waren nötig, um die erheblichen Widerstand leistenden, polizeibekannten Männer im Alter von 32 und 37 Jahren festzunehmen. Zwei Polizeibeamte und die beiden Festgenommenen erlitten bei diesem Einsatz leichte Verletzungen. Den 32-Jährigen hatte die Polizei bereits am Samstagnachmittag nach einem Einbruch vorübergehend festgenommen. Auch bei dieser Festnahme leistete der in Frankfurt gemeldete Deutsche erheblichen Widerstand und verletzte drei Polizeibeamte leicht. Nach der letzten Festnahme ordnete die Staatsanwaltschaft Marburg Blutproben an. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer, die auch die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen für einen Haft- oder Unterbringungsbefehl beinhalten, dauern derzeit noch an.

Die erste Begegnung mit dem 32-jährigen Deutschen war am Samstag, 01. Juni, zwischen 14.30 und 14.50 Uhr in der Frankfurter Straße. Der Mann trat in einem Studentenwohnheim eine Zimmertür ein, durchwühlte den Raum und stahl ein Laptop, Fotos, Schmuck, Wäsche und Bargeld. Die Polizei nahm den Mann außerhalb des Gebäudes fest, stellte die Beute sicher und gab sie zurück. Der mutmaßliche Täter halluzinierte und stand deutlich erkennbar unter dem Einfluss von Rauschgift. Sein bei der Festnahme geleisteter Widerstand erforderte den Einsatz von drei Streifen und führte zu drei leicht verletzten Polizeibeamten. Nach der erfolgten ärztlichen Behandlung gab es keine weiteren Festnahmegründe gegen den 32-Jährigen. Seine Freiheit nutzte der Mann in der Nacht zum Montag für die nächste Tat. Er und ein 37 Jahre alter, ebenfalls hinlänglich polizeibekannter, in Äthiopien geborener Mann, nutzten das Betreten des Hauses Gisselberger Straße durch einen Anwohner aus und schlüpften mit hinein. Die Männer klingelten an diversen Türen und versuchten nach dem Öffnen durch einen Bewohner einzudringen. Der Anwohner konnte beide unter größter Kraftanstrengung draußen halten und rief die Polizei. Die stellte die beiden Männer vor dem Gebäude. Sie hatten ein Bild dabei, dessen Herkunft noch nicht geklärt ist. Bei der anschließenden Festnahme leisten beide Männer ganz erheblichen Widerstand, wobei der eine stets versuchte, den anderen zu befreien. Die Polizei musste sowohl Pfefferspray als auch den Schlagstock einsetzen, um die Festnahme zu ermöglichen. Letztendlich waren neun Polizeibeamte im Einsatz. Zwei erlitten dabei leichtere Verletzungen. Das Verhalten der Festgenommenen erweiterte die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs noch u.a. auf Widerstand, versuchte Gefangenenbefreiung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Beide standen augenscheinlich unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss.

Martin Ahlich

