Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Nicht an ihr Ziel gelangten unbekannte Einbrecher im Zeitraum vom Montag vergangener Woche (27. Mai) und vergangenem Samstag. Die Täter versuchten in ein Einfamilienhaus in der Freiligrathstraße einzudringen. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher gestört und gaben deshalb ihr Vorhaben auf. Ihre Hinweise zu dem versuchten Wohnungseinbruch richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

