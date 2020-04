Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht auf dem Center-Shop Parkplatz in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Montag, 27.04.2020 wurde gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Discounters ein Opel Meriva beschädigt. Die Fahrerin eines bislang unbekannten Pkw muss diesen beim Ein- oder Ausparken gestreift und be-schädigt haben. An dem Opel entstand an der rechten Fahrzeugseite ein Schaden von rund 1000 Euro. Bei der Verursacherin soll es sich um eine größere Frau, mit langen blonden Haaren gehandelt haben. Angaben zu deren Fahrzeug liegen nicht vor. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der PI Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

