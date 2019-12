Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg- Durstige Diebe plündern Verkaufsstand

Karlsruhe (ots)

Zu einem eigenartigen Einbruch kam es vermutlich in der Nacht auf Donnerstag in Philippsburg.

Bislang unbekannte Täterschaft stieg im Zeitraum von Mittwoch 11:00 Uhr und 10:30 Uhr des darauffolgenden Tages in einen Verkaufsstand eines Vereinsheims in der Straße " An den Pfählmorgen" ein. Die Eindringlinge hebelten zuerst die Türe auf und zwickten anschließend mehrere Vorhängeschlösser zu einigen Containern ab, um sich so Zugriff auf die dort gelagerten Getränke zu verschaffen. Die Einbrecher entwendeten eine bislang unbekannte Anzahl an verschiedenen Getränken, sowie ein Waffeleisen im Gesamtwert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

