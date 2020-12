Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Zaun beschädigt

Zwischen Dienstag, 01. Dezember 2020, 17.15 Uhr, und Mittwoch, 02. Dezember 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Straße Lattweg bei einem dortigen Kindergarten zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte ein Element eines Doppelstabmattenzaunes, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 60 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme/Sierhausen- Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am Mittwoch, 02. Dezember 2020, gegen 07.55 Uhr, kam es in der Straße Jeddebrok zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 38-jähriger Fahrer aus Bohmte mit einem PKW die Straße Jeddebrok in Richtung Hufeisenstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer in einem Kurvenbereich in den Gegenverkehr und mit dem PKW ins Schleudern. Anschließend prallte der PKW gegen am Straßenrand befindlichen Baum. Zwei Zeuginnen retteten den 38-Jährigen aus dem verunfallten PKW. Kurz darauf fing der PKW Feuer und befand sich später in Vollbrand. Der 38-jährige PKW-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 38-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Die freiwillige Feuerwehren Damme und Borringhausen rückten mit ca. 30 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus und löschten den Brand. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Vollsperrung wurde gegen 09.00 Uhr aufgehoben.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 01. Dezember 2020, 17.55 Uhr, kam es in der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt musste wegen eines Rückstaus vor einem Kreisverkehr abbremsen. Dieser erkannte eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Vechta zu spät, sodass diese auf den PKW der 19-Jährigen auffuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf 700 Euro geschätzt.

