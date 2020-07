Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der L 23, Abzweig BAB 20 (LK VR)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 31.07.2020 gegen 11:20 Uhr ereignete sich auf der L23 an der Auffahrt zur BAB 20 ein Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen bog der 51jährige deutsche Fahrzeugführer eines BMWs, der aus Richtung Gnoien kommend fuhr, nach links auf die BAB 20 ab. Dabei stieß er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Fahrzeugführer eines weiteren BMWs zusammen. Der 29jährige Deutsche kam aus Richtung Bad Sülze. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.Infolge des Frontalzusammenstoßes entstand ein Sachschaden von ca. 35.000EUR. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

