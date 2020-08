Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200820 - 0843 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 19. August 2020, gegen 19.15 Uhr, ging ein 54-jähriger Frankfurter zu Fuß durch die Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 58 traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln und ihm dabei sein Handy aus der Umhängetasche stahl. Der Unbekannte flüchtete, der Geschädigte verfolgte ihn. Mit Hilfe eines Zeugen gelang es, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei ihm handelt es sich um einen 47-jährigen Wohnsitzlosen. Der Geschädigte erhielt sein Handy, ein iPhone, zurück.

Der 47-Jährige wurde in Ermangelung von Haftgründen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

