Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200819 - 0841 Bundesautobahn 661: Sattelzug aus dem Verkehr gezogen

Frankfurt (ots)

(dr) Beamte der Kontrolleinheit gewerblicher Güter- und Personenverkehr (KgGP) zogen am Dienstag, den 18.08.2020, einen Sattelzug aus dem Verkehr, der nicht mehr verkehrssicher war. Der Fahrer hatte zudem die Lenkzeiten überschritten.

Ein rumänischer Sattelzug fuhr gegen 10:25 Uhr auf der A661 in eine am Parkplatz Buchrain eingerichtete Kontrollstelle. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Fahrer des Sattelzuges neben seiner Fahrerkarte, eine fremde Fahrerkarte genutzt hat, um die tatsächlichen Lenkzeiten zu verschleiern. Bei der anschließenden Auswertung bestätigte sich der Verdacht, dass die Lenkzeiten während eines Zeitraums von beinahe einem Monat deutlich überschritten wurden. Am Fahrzeug konnten des Weiteren verschiedene technische Mängel festgestellt werden. Eine gerissene Bremsscheibe sowie völlig verschlissene Reifen ließen eine Weiterfahrt mit dem Sattelzug nicht mehr zu. Die Beamten ordneten eine wöchentliche Ruhezeit für den 31 Jahre alten Fahrer an und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die technischen Mängel am Sattelzug müssen zunächst beseitigt werden. Gegen den Fahrer und das Transportunternehmen wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 35.000 Euro angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell