Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200819 - 0839 Frankfurt-Hauptbahnhof: 66-Jähriger verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 18. August 2020, gegen 14.20 Uhr, kam es an der Straßenbahnhaltestelle Am Hauptbahnhof aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei stritten sich ein 52-jähriger Wohnsitzloser, in Begleitung einer 45-jährigen Frau, mit einem 66-jährigen Wohnsitzlosen. Der Streit eskalierte und die 45-Jährige und der 52-Jährige schlugen auf den 66-Jährigen ein. Schließlich entwendete der 52-Jährige die Gehhilfe des 66-Jährigen und stach damit in Richtung des Geschädigten. Dieser wurde dabei im Halsbereich getroffen und schwer verletzt. Erst rund 30 Minuten nach der Tat wurde ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe auf den auf einer Bank der Haltestelle liegenden 66-Jährigen und dessen Verletzung aufmerksam. Der Verletzte wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Die beiden tatverdächtigen Personen hatten sich mittlerweile vom Tatort entfernt. Sie konnten von Beamten auf dem Bahnhofsvorplatz ausgemacht und festgenommen werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

