Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200819 - 0838 Frankfurt-Innenstadt: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Frankfurt (ots)

(hol) Am vergangenen Samstag (15.08.2020) missachtete ein Autofahrer eine rote Ampel in der Innenstadt, fuhr dadurch einen Fußgänger an und verletzte ihn leicht. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 20:15 Uhr befuhr ein dunkler, offensichtlich getunter Mercedes oder BMW die Battonstraße aus Richtung Berliner Straße kommend auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe der Hausnummer 34 wechselte er auf den linken Fahrstreifen und überfuhr anschließend eine für ihn rot zeigende Fußgängerampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 81-jährigen Fußgänger, der dabei leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Autofahrer vom Unfallort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Vom amtlichen Kennzeichen sind nur die Anfangsbuchstaben MIL (Miltenberg) bekannt.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier (069 / 755-10100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

