POL-F: 200818 - 0836 Frankfurt-Heddernheim: Verkehrsunfallflucht in der Konstantinstraße - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(wie) Am 15. August 2020 gegen 21:15 Uhr verursachte ein männlicher Radfahrer in der Konstantinstraße 4 einen Verkehrsunfall und flüchtete unerkannt.

Ein Linienbus der VGF befuhr die Konstantinstraße in Richtung der Straße In der Römerstadt. Auf Höhe der Konstantinstraße 4 kreuzte ein Radfahrer die Straße, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Bus Rücksicht zu nehmen, so dass dieser stark abbremsen musste. Im Bus fiel durch die Bremsung ein Kinderwagen um und ein Baby stürzte heraus. Der Radfahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Baby kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Personenbeschreibung des Radfahrers: Männlich, Anfang 20, kurze dunkle Haare, gelb-blaues Fahrrad mit einem Korb vorne

Die Polizei ermittelt nun in der Sache wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 069 / 755-11400 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

