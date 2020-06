Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - Zahltag bei Grenzkontrollen

Bild-Infos

Download

Rosenheim / A93 (ots)

Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Wochenende (27./28. Juni) vier rumänische Staatsangehörige und zwei Deutsche festgenommen. Fünf von ihnen hatten die Wahl, ihre Strafen zu zahlen oder ins Gefängnis zu gehen. Für eine deutsche Staatsangehörige jedoch ging es aus dem Fernreisebus direkt hinter Gitter. Die 38-Jährige wurde wegen Betrugs mit Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Memmingen gesucht. Auf richterliche Anordnung hin brachten die Bundespolizisten die Frau in die Justizvollzugsanstalt Traunstein, wo sie auf den weiteren Verlauf ihres Verfahrens warten muss.

Nicht weniger als 1.900 Euro hatte eine 29-jährige Deutsche zu zahlen, die im Fernreisezug unterwegs war. Laut Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein war sie wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt worden. Obwohl die Frau die Summe bei ihrer Festnahme nicht aufbringen konnte, blieb ihr der Gang ins Gefängnis erspart. Ihr Ehemann fuhr zur Grenzkontrollstelle der Bundespolizei nahe Kiefersfelden und zahlte den geforderten Betrag.

Auf der A93 stoppten die Beamten einen Pkw mit rumänischen Kennzeichen. Einer der Mitfahrer konnte sich zwar ordnungsgemäß ausweisen, aber laut Polizeicomupter war der 41-Jährige vom Rosenheimer Amtsgericht wegen falscher eidesstattlicher Versicherung zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt worden. Bislang hatte er es offenbar versäumt, diese zu bezahlen. Nachdem er seinen Geldbeutel "erleichtert" hatte, durfte der Rumäne seine Fahrt fortsetzen.

Ebenfalls in einem Fahrzeug aus Rumänien stießen die Bundespolizisten gleich auf drei gesuchte Personen. Der 30-Jährige und seine 25 und 28 Jahre alten Begleiterinnen wurden alle drei von der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe gesucht. Wegen Diebstahls hatten sie noch Justizschulden in Höhe von rund 200, 400 beziehungsweise etwa 500 Euro zu begleichen. Nachdem die rumänischen Staatsangehörigen die Summen vor Ort aufbringen konnten, durften sie weiterfahren.

Rückfragen bitte an:

Yvonne Oppermann

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2201

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell