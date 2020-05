Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Tragetasche aus der Hand gerissen, Wiesbaden-Schierstein, Bert-Brecht-Straße, 14.05.2020, 16.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagnachmittag wurde einer 95-jährigen Wiesbadenerin in der Bert-Brecht-Straße von einem unbekannten Täter die Tragetasche entrissen. Der Mann kam der Seniorin gegen 16.00 Uhr auf einem abgelegenen Fußweg entgegen und riss ihr im Vorbeilaufen die Tasche mit der darin befindlichen Geldbörse aus der Hand. Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine athletische Statur gehabt haben. Getragen habe er eine blaue Arbeiterkluft. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

2. Reifen von Pkw zerstochen, Wiesbaden, Wielandstraße, 14.05.2020, 22.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Täter gegen 22.20 Uhr in der Wielandstraße den vorderen, linken Reifen eines geparkten VW Touran zerstochen. Nach Angaben eines Zeugens soll der etwa 1,90 Meter große Täter nach der Sachbeschädigung in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring davongegangen sein. Der Täter soll eine dunkle Jacke, eine Jeanshose sowie einen schwarzen Mundschutz getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Solarbatterien von Gartengelände gestohlen, Wiesbaden-Bierstadt, Biegerstraße, 11.05.2020 bis 14.05.2020, 13.00 Uhr,

(pl)In einer Kleingartenanlage im Bereich der Biegerstraße in Bierstadt haben unbekannte Täter zwischen Montag und Donnerstag zwei vor einem Gartenhaus gelagerte Solarbatterien gestohlen. Die Täter schoben die rund 30- 40 Kilogramm schweren Batterien unter dem Zaun am Haupteingang hindurch und ergriffen dann mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht mit verletztem 12-jährigen Fahrradfahrer, Wiesbaden, Graf-von-Galen-Straße, 07.05.2020, 16:20 Uhr,

(däu)Am Donnerstagnachmittag wurde ein 12-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in der Graf-von-Galen-Straße leicht verletzt. Ein noch unbekannter Autofahrer übersah nach Zeugenangaben in der Graf-von-Galen-Straße, beim Linksabbiegen in einen Seitenarm dieser Straße, den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser versuchte zwar noch zu bremsen, er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Unmittelbar nach dem Unfall stieg der Fahrer des Renault kurz aus, setzte dann jedoch seine Fahrt fort. Der verletzte Junge wurde durch die unbekannten Zeugen nach Hause gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Die Zeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrsdienst der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Pressemitteilung des Polizeipräsidium Westhessen zur landesweiten Schwerpunktaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer", Wiesbaden, 04.05.20202 - 10.05.2020,

(däu)Die Teilnahme von Kindern und älteren Menschen sowie Fußgängern, Radfahrern und Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr birgt besondere Risiken. Besonders Fußgänger und Fahrradfahrer sind im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern deutlich weniger geschützt. Diese Gruppe verursacht in vielen Fällen die Unfälle selbst oder leistet einen nicht unerheblichen Beitrag zur Unfallentstehung. Einer der Gründe hierfür ist der Verzicht auf reflektierende Kleidung und das Fehlen von Schutzausrüstung, wie z.B. Fahrradhelme. Außerdem muss die Polizei leider häufig feststellen, dass sich Fahrradfahrer und Fußgänger nicht an die geltenden Verkehrsregeln halten. Die Hessische Polizei hat deshalb die landesweite Schwerpunktaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer" ins Leben gerufen. Bei der Aktion wurde speziell diese Zielgruppe vom 04.05.2020 - 10.05.2020 im gesamten Polizeipräsidium Westhessen an unfallbelasteten Örtlichkeiten kontrolliert. Besonders die Bereiche um Schulen, Kindergärten und Seniorenheime nahmen die Ordnungshüter hierbei ins Visier. Kontrolliert wurde aber auch an Fuß- und Radwegen sowie an größeren Ampelanlagen. Bei den insgesamt knapp 760 kontrollierten Personen und Fahrzeugen kam es zu über 130 Beanstandungen. Neben zahlreichen festgestellten Ordnungswidrigkeiten leitete die Polizei 14 Verkehrsstrafanzeigen ein, wobei in sechs Fällen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. In Wiesbaden bekamen die Beamten bei den Kontrollen, die im gesamten Stadtgebiet stattfanden, überwiegend positive Rückmeldungen. Besonders die kontrollierten Fahrradfahrer empfanden die Kontrollen als sinnvoll und nahmen gerne die ausgehändigten Broschüren zum Thema "Verkehrssicherheit" an. Die Polizisten im Rheingau-Taunus-Kreis waren zum einen in der Emser Straße in Bad Schwalbach an einer Kindertagesstätte im Einsatz. Obwohl hier überwiegend nur geringen Verstößen festgestellt wurden, überschritten drei Autofahrer die Höchstgeschwindigkeit so weit, dass sie ein Fahrverbot zu erwarten haben. Zum anderen wurde auf der Bundesstraße 260 an einer Bushaltestelle in Heidenrod sowie in der Bertholdstraße in Eltville kontrolliert.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Scheiben eines Behindertentransporters eingeschlagen, Oestrich, Obere Bein, Mittwoch, 13.05.2020 - Donnerstag, 14.05.2020

(däu)Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Mittwochvormittag bis Donnerstagvormittag sämtliche Scheiben eines Mercedes-Transporters in Oestrich ein. Der beschädigte Mercedes gehört einer Werkstatt für behinderte Menschen und stand zur Tatzeit auf deren Gelände in der Straße "Obere Bein". Warum die noch unbekannten Vandalen den mehreren Tausend Euro hohen Schaden verursachten, ist noch völlig unklar. Die Polizeistation Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Pkw, Walluf, Am Mühlgraben, Donnerstag, 14.05.2020, 18:00 Uhr - Freitag, 15.05.2020, 08:00 Uhr

(däu)Ein Audi A6 wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch einen unbekannten Täter in Walluf angegangen. Der unter einem Carport in der Straße "Am Mühlgraben" geparkte Wagen wurde versucht, mit einem unbekannten Hebelwerkzeug zu öffnen. Auch wenn es dem Täter nicht gelang, die Autotür zu überwinden, entstand durch seine Tat ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht vor Polizeistation, Idstein, Gerichtsstraße, Mittwoch, 13.05.2020, 06:40 Uhr - 08:40 Uhr

(däu)Ein auf dem Besucherparkplatz der Polizeistation Idstein abgestellter Pkw wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der/die Unfallverursacher/in beschädigte den Fiat auf der Beifahrerseite und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anschließend entfernte er/sie sich unerkannt. Die Polizeistation Idstein ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

