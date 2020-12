Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl von Pkw-Kennzeichen

Zwischen Sonntag, 29. November 2020, 22.00 Uhr und Montag, 30. November 2020, 16.00 Uhr kam es im Wiesenweg zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete beide rumänische Kennzeichen SV16BOL eines VW Sharan. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Damme - Versuchter Wohnungseinbruch

Am Montag, 30. November 2020, kam es zwischen 15.30 und 18.30 Uhr in der Neuenwalder Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter beabsichtigte in ein Einfamilienhaus einzudringen. Er scheiterte aus bislang unbekannten Gründen. Durch den Einbruchversuch entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Holdorf - Wohnungseinbruch

Am Montag, 30. November 2020, kam es zwischen 18.15 und 21.00 Uhr in der Straße Auf dem Kamp zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er Bargeld erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Vechta - Pkw zerkratzt

Zwischen Donnerstag, 26. November 2020, 12.00 Uhr und Montag, 30. November 2020, 13.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz an der Oldenburger Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines VW Passat. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 2. Dezember 2020, wurde um 01.58 Uhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Vechta auf der Theodor-Tantzen-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Damme - Alkoholisiert gegen Pkw gefahren

Am Dienstag, 01. Dezember 2020, kam es gegen 23.00 Uhr an der Einmündung der Heinrichstraße zum Ohlkenbergsweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer aus Damme befuhr den Radweg des Ohlkenbergsweg. An der Einmündung zur Heinrichstraße kollidierte er mit dem Pkw einer 28-jährigen Dammerin, die von der Heinrichstraße auf dem Ohlkenbergsweg abbiegen wollte. Der Mann wurde hierdurch leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Pedelec-Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,04 Promille festgestellt. Daher wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell