Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Mal ohne Führerschein, ein Mal noch unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Bei Kontrollen in WT-Waldshut wurden am späten Dienstagabend, 10.03.2020, gleich zwei Fahrer erwischt, die keinen Führerschein hatten. Ein Ertappter stand zudem unter Drogeneinfluss. Der Erste wurde gegen 23:00 Uhr gestoppt. Wie sich herausstellte, war der 33-jährige Mann noch nie im Besitz eines Führerscheines. Gut zwei Stunden später wurde am Grenzübergang ein Auto mit roten Kennzeichen überprüft. Auch dieser Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Dem 31-jährigen war der Führerschein nach einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Ein bei ihm durchgeführter Drogentest war gleich auf zwei Drogenarten positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

