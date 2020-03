Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: PKW kollidiert frontal mit Linienbus - ein Verletzter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.2020 gegen 9 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer die L172 von Neustadt in Richtung Eisenbach, als er auf dem Höchst in einer Rechtskurve aufgrund von Schneeglätte nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt acht Fahrgäste befanden. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste sowie der Fahrer des Linienbusses blieben unverletzt. Der PKW musste durch einen lokalen Abschleppdienst geborgen werden, der Bus konnte seine Fahrt fortsetzen. Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 9336-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell