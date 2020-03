Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach/Haid: Verkehrsunfall Besanconallee Kreuzung Munzinger Straße

Freiburg (ots)

Am frühen Morgen des 10.03.2020 gegen kurz nach 6 Uhr kam es auf der Kreuzung Besanconallee / Munzinger Straße zu einem Verkehrsunfall zweier PKWs. Ein Beteiligter befuhr die Besanconallee in Fahrtrichtung Süden / St. Georgen mit seinem schwarzen Mercedes. Der andere Beteiligte,ein schwarzer Ford, kam aus der Gegenrichtung und wollte nach links in die Munzinger Straße abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zu einer Kollision, bei der nach jetzigen Informationen niemand verletzt wurde. Für die Ermittlungen ist es erforderlich, wie die Ampelschaltung in der Unfallsituation war.

Daher sucht das Polizeirevier Freiburg Süd (0761 882-4421) nun Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und Hinweise über dessen Verlauf geben können.

