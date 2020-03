Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.03.20, gegen 07.40 Uhr, kam es in der Leonhard-Müller-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Toyota-Fahrerin fuhr von Schliengen in Richtung Mauchen. In einer Linkskurve stieß sie mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Die Toyota-Fahrerin, sowie der 33-jährige VW-Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Ein im Toyota mitfahrendes Kind wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell