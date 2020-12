Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldbg.) - Nachtrag Tötungsdelikt

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 30. November 2020, in Essen (Oldbg.) zu einem Tötungsdelikt. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4779023 Der Tatverdächtige, ein 27-jähriger Mann, der in Essen (Oldbg.) wohnhaft ist, wurde am Dienstag, 01. Dezember 2020, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete die Untersuchungshaft an. Der 27-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Stapelfeld - Diebstahl von Elektroschrott

Am Sonntag, 29. November 2020, kam es zwischen 15.30 und 16.00 Uhr bei einem Entsorgungszentrum in der Straße Keemoor zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter überwand einen Zaun und entwendete eine bislang unbekannte Menge Elektroschrott. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Corona-Verstoß

Am Dienstag, 01. Dezember 2020, wurde um 20.20 Uhr eine Personengruppe in der Max-Planck-Straße kontrolliert. Die sieben männlichen und weiblichen Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren hatten sich auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants ohne Mund-Nasen-Bedeckungen und Abstände versammelt. Sie stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Gegen sie wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet und verließen den Bereich freiwillig.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 2. Dezember 2020, wurde um 00.02 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel in der Straße Am Alten Gaswerk kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 01. Dezember 2020, kam es um 15.01 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Alten Schützenplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg und eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Peheim beabsichtigten den Parkplatz zu verlassen. Sie übersahen einander an einer Kreuzung, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Cloppenburger wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Ermke - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 01. Dezember 2020, kam es gegen 18.25 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Lastrup geriet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Sie lenkte so stark gegen, dass sie auf die Gegenfahrbahn fuhr. Hier kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem 53-jährigen Pkw-Fahrer aus Lastrup, der ihr entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann schwer und die Frau leicht verletzt. Sie wurden nach der ersten Versorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell