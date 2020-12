Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 01. Dezember 2020 befuhr ein 23-jähriger Lohner gegen 07.25 Uhr mit seinem Pkw VW die Meyerhofstraße in Lohne. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. In durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

