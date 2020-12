Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Molbergen - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 01. Dezember 2020 kam es gegen 07.54 Uhr auf der Cloppenburger Straße in 49696 Molbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann die Cloppenburger Straße in Richtung Peheimer Straße. Beim Durchfahren des dortigen Kreisverkehrs kam der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte einen Metallpoller. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475 941220) entgegen.

