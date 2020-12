Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Apen- Diebstahl von Autokennzeichen

Zwischen Samstag, den 28. November 2020, gegen 18.00 Uhr, und Sonntag, den 29.November 2020, um 16.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße zum Diebstahl zweier KFZ-Kennzeichen. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Kennzeichenpaar, CLP-OH 149 eines geparkten PKW, Peugeot entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apen (Tel.: 04489-925880) entgegen.

Saterland- Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Sonntag, den 29.November 2020, gegen 18.50 Uhr, und Montag, den 30.November 2020, um 06.30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Rohbau "Am Bollinger Kanal" und entwendeten einen Schornstein. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1560 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 30. November 2020, gegen 14.10 Uhr befuhr ein 27-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Montag, den 30. November 2020, gegen 17.42 Uhr, befuhr eine 20-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW, Ford, die Altenoyther Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam ihr mit seinem PKW, vermutlich in der Farbe Blau, entgegen, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem PKW gegen den Außenspiegel des Ford. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Bundesstraße 401 mit eingeschaltetem Warnblinklicht fort. Am Ford entstand geringer Sachschaden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

