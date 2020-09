Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Automarder scheitert.

Lippe (ots)

Mittwochmorgen, gegen 5:15 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann einen am Ulmenweg geparkten Dacia aufzubrechen. Der Täter hebelte mehrfach an einer der Türen, gelangte jedoch nicht in das Fahrzeug. Der Sachschaden an dem Auto beträgt mehrere hundert Euro. Der Täter wurde bei der Tat beobachtet und kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 170 cm groß mit Glatze. Er trug eine schwarze Lederjacke. Ihre Hinweise auf den Mann nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

