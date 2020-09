Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruch in KiTa misslingt.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Freitag und Dienstag in die Kindertagesstätte "Am Waldstadion" einzubrechen. Die Einbrecher hebelten an einem Fenster, was dabei beschädigt wurde. Ins Gebäude gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell