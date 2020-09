Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Glasscheibe beschädigt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte beschädigten zwischen Montagnachmittag und Dienstmorgen das Glas der Scheibe einer Wohnung im Kirchweg. Die Täter schossen offenbar von der Straße aus mittels einer Softairwaffe auf die Scheibe und richteten dabei Sachschaden in Höhe von zirka 800 Euro an. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

