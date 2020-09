Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Polizei sucht Zeugen für Illegales Autorennen.

Lippe (ots)

Bereits am vorvergangenen Montag (14. September 2020) lieferten sich zwei Mercedesfahrer ein Straßenrennen auf der Panzerringstraße. Gegen 18 Uhr befuhren sie - zunächst innerhalb einer Fahrzeugkolonne - die Straße in Richtung Detmold. Dann überholten sie mehrere Fahrzeuge. Beim Überholen des Wagens eines 27-jährigen Mannes aus Hövelhof soll einer der Fahrer einen entgegenkommenden Radfahrer gefährdet haben. Dieser musste ausweichen, um nicht von dem Mercedes erfasst zu werden. Anschließend bremste dessen Fahrer den 27-Jährigen aus. Als auch der zweite Mercedes den Hövelhofer überholt hatte, setzten die beiden Mercedesfahrer ihre Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Detmold fort. An beiden beteiligten Fahrzeugen waren Kennzeichen aus Bielefeld angebracht. Ein Mercedes ist schwarz, der andere silberfarben. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 melden mögen. Insbesondere wird der Radfahrer gebeten sich zu melden, der in Richtung Hövelhof unterwegs war.

