Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Beute steht noch nicht fest.

Lippe (ots)

Ob die Einbrecher Beute machten, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Toom-Markt in der Otto-Hahn-Straße eingedrungen sind, steht noch nicht fest. Zwischen 20 Uhr und 5:45 Uhr schlugen die Täter das Glas einer Scheibe ein und gelangten so in den Baumarkt. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

