POL-OH: Zwei Trickbetrügereien vereitelt - Polizeipräsident Günther Voß bedankt sich bei Helfern / Bilddatei anhängend

Gersfeld/Fulda - Dreiste Trickbetrüger nutzen immer häufiger die Gutgläubigkeit meist lebensälterer Opfer aus, um deren Erspartes zu erbeuten. Doch die Aufklärungsarbeit der osthessischen Polizei zeigt Wirkung. Zwei weitere Versuche wurden durch Angestellte der Sparkasse Fulda, der VR-Genossenschaftsbank Fulda und den Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Gersfeld vereitelt.

"Falscher Handwerker" - Am 12. September 2019 klingelte ein "falscher Handwerker" an der Haustür einer 94 Jahre alten Gersfelderin und behauptete, das ihr Dach defekt sei. Gutgläubig ließ die Dame den Mann und kurze Zeit später den angeblichen Chef der Dachdeckerfirma in ihr Haus. Gemeinsam setzten die beiden auf dreiste Art und Weise ihr Opfer unter Druck, um die Dringlichkeit der vermeintlichen Dachreparatur zu untermauern. Sie erhalte einen einmalig guten Preis, aber nur bei Barzahlung, hieß es. Überzeugt von einem seriösen Angebot ging die Gersfelderin zur VR-Bank - Filiale in Gersfeld, um den geforderten Geldbetrag abzuheben. Eine Kundenberaterin schöpfte Verdacht, beratschlagte sich mit ihrer Kollegin und dem Filialleiter und sprach die Seniorin auf einen möglichen Betrugsversuch an. Die Frau bestand dennoch auf Auszahlung des Geldes. Eine der beiden Kundenberaterinnen begleitete die Dame zum Schutz vor den falschen Dachdeckern nach Hause. Auf dem Weg dorthin kam Pfarrer Wachter ins Spiel. Er überzeugte die 94-Jährige von der Gefahr, Betrügern aufgesessen zu sein. Das Geld wurde gesichert und die Polizei informiert.

"Enkeltrick" - In einem zweiten Fall erhielt eine 70-jährige Neuenbergerin vor wenigen Wochen einen Anruf einer mutmaßlichen Nichte. Die falsche Nichte gab vor, in einer finanziellen Notlage zu sein und forderte eine höhere Summe Bargeld. Überzeugt von der Bedürftigkeit machte sich die 70-Jährige auf den Weg zur Sparkassenfiliale am Buttermarkt in Fulda. Der Kassierer schöpfte Verdacht und beriet sich mit dem Filialleiter und dessen Stellvertreter. Gemeinsam entschlossen sie sich dazu, die Dame auf den Verdacht eines Enkeltricks anzusprechen. Das Gespräch zeigte Erfolg, die falsche Nichte ging leer aus.

Polizeipräsident Günther Voß lud für den 29. Oktober 2019 alle Beteiligten ein und bedankte sich für das vorbildliche Verhalten. "Aufmerksame Mitarbeiter der VR-Bank-Filiale in Gersfeld und der Sparkasse Fulda am Buttermarkt verhinderten, dass skrupellose Betrüger zwei Damen um ihre Ersparnisse gebracht haben. Die gute Kooperation zwischen heimischen Geldinstituten und der Polizei trägt Früchte," so Voß.

Die Polizei Osthessen weist auf ihre Kampagne "Senioren sind auf ZACK" hin. Nützliche Tipps zum Schutz vor Betrügereien, Diebstahl und anderen Gefahren findet man unter www.auf-zack.de . Besorgte Bürgerinnen und Bürger können sich auch gerne telefonisch unter 0661/ 105 - 1234 an die Polizei wenden, sie erhalten einen Rückruf eines kundigen Mitarbeiters.

