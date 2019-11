Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Grebenhain - Am Montagmittag (04.11.) ertappte ein aufmerksamer Bürger zwei Einbrecher im Sportlerheim in der Straße "Neuwiesenweg" und informierte die Polizei.

Ein 18-Jähriger aus Freiensteinau und ein 19-Jähriger aus Grebenhain waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und verluden gerade Getränkekisten mit Leergut in ihr Auto. Dabei wurden sie von einem 56 Jahre alten Mann aus Grebenhain beobachtet. Dieser sprach die Täter an und informierte sofort die Polizei. Die Beamten nahmen die jungen Männer fest und brachten sie zur Polizei in Alsfeld. Dort wurden sie zum Sachverhalt vernommen und gestanden zusätzlich sechs weitere Einbrüche in Vereinsheime im Vogelsbergkreis seit August 2019. Die anderen Tatorte lagen in Radmühl, Herchenhain, Ilbeshausen, Bermutshain und Nieder-Moos. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten die Beamten die Wohnungen der beiden Festgenommenen. Dort konnte Diebesgut aus den gestandenen Einbrüchen aufgefunden werden. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

