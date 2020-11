Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Samstag, 28. November 2020, 14.15 Uhr, und Montag, 30. November 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße "Zu den Klünen" in einem dortigen Neubaugebiet zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete aus einem Rohbau diverse Werkzeuge sowie ein Radio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Bakum- Sattelzug kommt von Fahrbahn ab

Ein mit rund 22 Tonnen Fruchtsaft beladener Sattelzug ist am Montag, 30. November 2020, 08.05 Uhr, in Bakum, Loher Straße von der Fahrbahn abgekommen. Nach Angaben von Zeugen fuhr der 61-jährige Fahrer aus der Ukraine vom einem Getränkeherstellungsbetrieb in Vechta-Spreda, in Richtung Bakum. Kurz vor der Einmündung zum Mühlendamm kam der Fahrer, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts auf den Seitenstreifen der Loher Straße. Da dieser nur wenig Halt bot, kippte der komplette Sattelzug nach rechts in den Graben bzw. auf ein angrenzendes Feld.Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde zum Glück auch nicht verletzt. Die Loher Straße (K258) muss für die Dauer der Bergung komplett gesperrt werden, aktuell findet die Bergung der Ladung, bzw. der Fahrzeuge statt, die sich mindestens noch bis zum frühen Abend hinziehen wird. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro.

