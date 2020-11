Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- PKW beschädigt

Zwischen Samstag, 28. November 2020, 21.40 Uhr, und Sonntag, 29. November 2020, 11.40 Uhr, kam es in der Straße Pickerskamp auf einem dortigen Parkplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte ein Fiat Ducato, indem dieser den PKW zerkratzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne/Kroge- Unerlaubter Umgang mit Abfällen

Zwischen Samstag, 28. November 2020, 16.00 Uhr, und Sonntag, 29. November 2020, 12.00 Uhr, kam es im Bereich der Ehrendorfer Straße zu einem unerlaubten Umgang mit Abfällen. Ein unbekannter Täter entsorgte im Bereich einer Feldscheune mehrere Kanister mit Altöl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 0442-808460) entgegen.

Bakum- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 29. November 2020, zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Verlassen eines Parkplatzes des Darener Waldes in Bakum, gegen einen Pkw der Marke "BMW, 3er Reihe" und beschädigte diesen linksseitig am Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell