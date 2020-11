Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Scharrel- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27. November 2020, gegen 18.00 Uhr befuhr eine 46-jähriger Papenburgerin mit ihrem PKW, VW Fox die Hauptstraße in Scharrel in Fahrtrichtung Sedelsberg. In Höhe der Einmündung zur Straße "Holtesch" kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen PKW, Mercedes entgegen und bog unvermittelt vor ihr in den Holtesch ab. Die Papenburgerin versuchte auszuweichen und fuhr dabei gegen eine mittige Verkehrsinsel. Der Führer des Mercedes setzte seine Fahrt fort. Am VW Fox entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-922200) in Verbindung zu setzen.

