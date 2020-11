Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 28. November 2020, 19.00 Uhr, und Sonntag, 29. November 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Straße Krusen Beuken zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete das vordere und hintere Kennzeichen CLP-LM 966 von einem schwarzen Renault Modus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-924700) entgegen.

Cloppenburg- Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus

Am Sonntag, 29. November 2020, gegen 18.05 Uhr, kam es in der Hermann-Hesse-Straße bei einem dortigen Einfamilienhaus zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Matratze durch einen Kohleanzünder für eine Wasserpfeife in Brand. Der Brand konnte durch einen Bewohner eigenständig mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Infolge der durch den Brand entstandenen Rauchentwicklung wurden eine 54-jährige Bewohnerin und ein 47-jähriger Bewohner leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fußboden sowie eine Zimmerwand wurden durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit ca. 35 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus. Zudem waren ein Notarztwagen und ein Rettungswagen sowie ein Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens vor Ort.

Garrel- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 29. November 2020, gegen 07.40 Uhr, kam es im Pöhlendamm zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Garrel den Pöhlendamm in Richtung Peterstraße. Kurz vor der Kreuzung Pöhlendamm/ Peterstraße wich der 19-Jährige einem Reh auf der Fahrbahn aus und prallte anschließend mit einem Baum zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 19-jährige Fahrer als auch sein 32-jähriger Mitfahrer aus Wildeshausen leicht verletzt. Beide Personen wurden in örtliche Krankenhäuser verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

