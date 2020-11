Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 28.11./29.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 28.11.2020 kam es gegen 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Tenstedter Straße in Cappeln zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW der Marke Mercedes vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Cappeln unter 04478/95860 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Am Samstag, 28.11.2020 gegen 18:30 Uhr kam es in der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 15-jährige Fußgängerin aus Cloppenburg wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 26-jährigen aus Cappeln. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An dem PKW, VW Golf, entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3500 Euro.

Löningen - Trunkenheit im Straßenverkehr - Am Sonntag, 29.11.2020 gegen 01:00 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer die Bremer Straße in Löningen obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Bei dem 22-jährigen aus Löningen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

- Verstöße gegen die Niedersächsische Corona Verordnung (COVID-19) -

In der Nacht vom 28. auf den 29.11.2020 konnten im Zuständigkeitsbereich der Polizei Cloppen-burg mehrere Verstöße gegen die Niedersächsische Corona Verordnung, festgestellt und geahndet werden. Insbesondere lagen Verstöße gegen die sog. 2-Haushalts-Regelung vor.

In der Magdeburger Straße in Cappeln wurde eine Gruppe von fünf Jugendlichen aus unterschiedli-chen Haushalten im Alter von 15-17 Jahren kontrolliert.

Auf einem Sportgelände an der Ringstraße in Löningen trafen sich mindestens vier Personen und konsumierten alkoholische Getränke. Während zwei Personen von der Örtlichkeit flüchteten konn-ten zwei weitere Personen aus Löningen im Alter von 17 und 18 Jahren angetroffen werden.

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in der Margaretenstraße in Cloppenburg werden insgesamt sechs Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten festgestellt. Die private Feier wird durch die Polizei beendet. Anwohner führten Beschwerde über lärmende Jugendliche auf einem Schulgelände im Cloppenbur-ger Ortsteil Emstekerfeld. Im Nahbereich kann eine Personengruppe bestehend aus fünf teilweise stark alkoholisierten Heranwachsenden aus verschiedenen Haushalten angetroffen werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme beleidigt ein 18-jähriger aus Molbergen einen Polizeibeamten und versucht ihn zu schlagen. Der Angriff kann abgewehrt werden. Der 18-jährige wird zur Verhin-derung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen. Zudem wird die Entnahme einer Blut-probe angeordnet.

In allen vorgenannten Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, gegen den 18 - jäh-rigen aus Molbergen werden zudem mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

i.A. Lingnau, POK

Telefon: 04471/1860-115

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell