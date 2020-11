POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe, 28.11.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Fahren ohne Fahrerlaubnis im Saterland:

Am Freitag, den 27.11.2020, um 21:30 Uhr wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein 38-jähriger Pkw-Führer aus Leer auf der Ostermoorstraße im Saterland kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde vor Ort einbehalten. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren hinsichtlich Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Barßel:

Zu einer Unfallflucht kam es am 27.11.2020, um 07:30 Uhr in der Rosenstraße in Barßel. Hier befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Ford die Rosenstraße und stieß beim Rangieren gegen ein geparktes Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich die Fahrzeugführerin mit erhöhter Geschwindigkeit unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zur flüchtigen Fzg.-Führerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe, Tel. 04491-9316-115 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Saterland:

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw Mercedes Kombi die Hauptstraße in Richtung Sedelsberg und bot dann in die Straße Holtesch ab. Die weitere Unfallbeteiligte, die mit ihrem Pkw dem Unfallverursacher entgegenkam, musste aufgrund des Abbiegens ausweichen und stößt dann gegen die dortige Verkehrsinsel. Der Unfallverursacher entfernt sich, ohne weitere Angaben zu seiner Person o. zum Unfallhergang zu machen, vom Unfallort. Es entsteht ein Fremdschaden von geschätzten 3000EUR.

Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang o. zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

