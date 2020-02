Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 23.02.20

Soest - Einbruch in einen Kfz-Betrieb In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Räume eines Kfz-Betriebs in der Straße Alter Elfser Weg ein. Sie verschafften sich den Zugang in dem sie mehrere Türen aufbrachen. Sämtliche Räume wurden durchwühlt. Ein Kundenfahrzeug wurde beschädigt. Die Täter verließen mit ihrer Beute den Tatort in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (AG)

Möhnesee-Körbecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus Am Samstagnachmittag kam es in der Zeit von 13.30 Uhr bis 22.10 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fasanenweg. Bislang unbekannte Täter hebelten auf der rückwärtigen Seite des Hauses ein Fenster auf. Im Haus wurden sämtliche Räume und Behältnisse durchwühlt. Die Täter erbeuteten u.a. Bargeld und Schmuck. Mit der Beute verließen sie den Tatort. Wem in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Tatortnähe aufgefallen sind oder wer sachdienliche Angaben zur Tat machen kann, möge sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Soest-Ostönnen - Brand einer Lagerhalle Am Sonntagmorgen gegen 04.45 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei und des Rettungsdienstes/Feuerwehr der Brand einer Scheune in der Straße An der Lanner gemeldet. Bei der Scheune handelte es sich um eine Lagerhalle eines ruhenden landwirtschaftlichen Betriebes. Der Löschangriff wurde durch die Löschzüge der Feuerwehr Soest geführt. Aufgrund des starken Funkenflugs wurden die Bewohner der angrenzenden Häuser durch die Polizeikräfte geweckt und gewarnt. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern aktuell noch an. Über die Schadenshöhe kann zur Zeit noch nichts gesagt werden. Personen wurden, soweit bis jetzt bekannt, nicht verletzt. (AG)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell