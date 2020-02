Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Unfallflucht "Auf der Breite"

Bad Sassendorf (ots)

Schätzungsweise 1.000 Euro Sachschaden bilanzierte am Freitag die Polizei nach einer Unfallflucht in der Straße "Auf der Breite" in Bad Sassendorf. Eine Autonutzerin stellte ihren schwarzen VW Polo auf einem dortigen Parkplatz am Donnerstagnachmittag ab und stellte am nächsten Morgen den frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

