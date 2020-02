Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht - 3.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren silbernen Opel am Mittwoch, gegen 11.30 Uhr, auf einem Firmenparkplatz an der Straße "Lange Wende" in Soest. Anschließend fuhr sie nach Hause und stellte den Wagen in der Garage ab. Am nächsten Morgen stellte sie einen Unfallschaden am Wagen in Höhe von circa 3.000 Euro fest. Sie geht davon aus, dass der Unfall auf dem Parkplatz der zuvor aufgesuchten Firma stattgefunden haben muss. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch vom Unfallort entfernt, ohne am Unfallort zu warten und seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

