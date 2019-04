Polizei Münster

POL-MS: Kontrollen rund um den Bremer Platz - 7 Strafanzeigen und 1 Festnahme

48147 Münster (ots)

Am Samstagabend (13.4., 18:30 Uhr) kontrollierten Polizisten 58 Personen rund um den Hauptbahnhof und den Bremer Platz in Münster. 10 Frauen und 40 Männer hielten sich zu diesem Zeitpunkt in den dortigen Grünanlagen auf.

Bei 6 rund um den Hauptbahnhof überprüften Personen fanden die Beamten Haschisch oder Marihuana sowie Amphetamine und Kokain. In einem Fall besteht der Verdacht des Fahrraddiebstahls. Ein 33-jähriger Mann wurde festgenommen, gegen ihn besteht ein Haftbefehl wegen Diebstahls.

Die Kontrollen rund um den Hauptbahnhof und am Bremer Platz finden regelmäßig statt. Dabei werden auch Personen angetroffen, die aus anderen Städten und Regionen nach Münster kommen und hier zum Beispiel mit Drogen handeln.

