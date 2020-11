Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 28.11.2020

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 27.11.2020, gegen 12.50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Klapphakenstraße/ Meyerhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger aus Damme befuhr dabei mit seinem PKW Nissan die Klapphakenstraße und wollte dort nach links in die Meyerhofstraße abbiegen. Dabei übersah er eine 25-jährige aus Lohne, die ihm zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW Daimler entgegenkam. Durch den Verkehrsunfall wurde die 25-jährige leicht verletzt. An den beteilgten KFZ entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Lohne - Versuchte gefährliche Körperverletzung, Beleidigung

Am Freitag, den 27.11.2020, gegen 13.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in 49393 Lohne zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und zu einer Beleidigung. Ein 18-Jahre alter Goldenstedter warf dabei aus einer Personengruppe heraus zielgerichtet eine brennende Zigarette in das Gesicht einer an ihm vorbeilaufenden 19-jährigen Vechtaerin. Die qualmende Zigarette verfing sich dabei in den Haaren der 19-jährigen. Durch sofortiges Handeln konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden, sodass sich die Vechtaerin nicht verletzte. Als das Opfer den 18-jährigen auf dessen Zigarettenwurf ansprach, wurde sie mehrfach von diesem beleidigt. Zum Tatzeitpunkt sollen sich mehrere Personen, unter anderem Schüler, am Bahnhof in Lohne aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch bei der Polizei in Vechta (04441-9430) oder der Polizei in Lohne (04442-808460) zu melden.

Lohne - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 27.11.2020, gegen 14.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter aus der Handtasche einer 76-jährigen Lohnerin die Geldbörse. Zum Tatzeitpunkt hielt sich die Lohnerin in einem Verbrauchermarkt an der Keetstraße auf. In der Geldbörse befanden sich mehr als 1000 Euro Bargeld.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27.11.20, gg. 12.40 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Vechtaer mit seinem PKW den Philosophenweg in Vechta. Beim Passieren eines geparkten Pkw scherte er zu früh ein und streifte den geparkten PKW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte er sich dann von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und merkte sich das Kennzeichen des verursachenden PKW. Auf den 57-jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Freitag, 27.11.2020, gegen 13.00 Uhr befuhr eine 87-jährige aus Vechta mit ihrem PKW VW Golf den Eichendorffweg und wollte dort nach links in die bevorrechtigte Universitätsstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen 36-jährigen aus Vechta, der mit seinem Roller die Universitätsstraße in Richtung Tannenweg befuhr. Es kam zur Kollision. Der 36-jährige wurde leicht verletzt. An den beteiligten KFZ entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitag, 27.11.2020, gegen 14.20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 70-jährigen Vechtaerin. Diese hielt sich zum Tatzeitpunkt in einem Drogeriemarkt in der Großen Straße auf und hatte die Geldbörse in ihrer Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. In der Geldbörse befand sich ein geringer Geldbetrag.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 27.11.20, gg. 16:00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Vechtaer mit seinem PKW die Falkenrotter Straße, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv hinsichtlich Opiate. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde dem Vechtaer untersagt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 27.11.2020, gegen 19.30 Uhr kam es in Vechta auf der Straße Stukenborg zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und beschädigte mit seinem KFZ den Betonzaun eines Anwohners. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441-943-0 zu in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verstöße im Zuge der Coronaverordnung Am Freitag, 27.11.2020, gegen 21.40 Uhr wurden insgesamt neun Jugendliche/ Heranwachsende aus Vechta im Alter von 17-19 Jahren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Falkenweg angetroffen. Diese hatten sich dort versammelt und gefeiert. Dabei wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. Den angetroffenen Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Es wurden insgesamt acht Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Person konnte fliehen. Gegen 22.30 Uhr wurden ein 17- und ein 18-jähriger in der Großen Straße angetroffen. Diese trugen zu diesem Zeitpunkt nicht den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz. Sie wurde von den eingesetzten Beamten mehrfach dazu aufgefordert, weigerten sich jedoch. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 23.50 Uhr wurden vier Jugendliche/Heranwachsende im Alter von 16 bis 19 Jahren in einem PKW an der Oldenburger Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass diese aus verschiedenen Haushalten im Raum Diepholz stammen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 28.11.2020; 04:15 Uhr, befuhr eine 38-jährige Visbekerin mit ihrem PKW Volvo die Umgehungsstraße in Vechta. Bei einem Wendemanöver kam sie von der Fahrbahn ab und rutschte in den Wegeseitengraben. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass die Visbekerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Samstag, 28.11.2020, gegen 08.40 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-jährige aus Twistringen befuhr dabei mit ihrem PKW Opel die Hauptstraße aus Richtung Vechtaer Straße kommend in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch die Schaufensterscheibe in ein dortiges Fleischereifachgeschäft. Die Verunfallte wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst in das Krankenhaus Vechta verbracht. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei ca. 20000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Tel.: 04441-043-0



oder ab Montag, 30.11.2020 an

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell