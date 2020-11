Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 161120-929: Einbruch in Apartment

Wipperfürth (ots)

In der Straße Neyetal sind am Wochenende Unbekannte gewaltsam in ein Apartment eingebrochen.

Im Tatzeitraum zwischen Freitagabend 23 Uhr und Sonntag (15. November) 15 Uhr schraubten die Täter die Scharniere der Wohnungstür ab und verschafften sich so Zugang zu dem Apartment. Dort stahlen sie eine Grafikkarte und eine schusssichere Weste.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

