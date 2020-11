Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151120-926: Transporter kippt um und beschädigt Linienbus

MorsbachMorsbach (ots)

In Morsbach-Rhein fuhr am Freitagabend (13. November) ein 24-jähriger Morsbacher mit seinem weißen Transporter auf der Herbertshagener Straße aus Richtung Flockenberg kommend in Fahrtrichtung Rhein. Auf der engen Fahrbahn kam ihm um 20:10 Uhr ein Bus (ohne Fahrgäste) entgegen. Der Morsbacher hielt zunächst an, entschied sich jedoch dann, an dem Bus vorbei zu fahren. Zu diesem Zweck fuhr er die angrenzende Böschung hinauf. Dort kippte der Transporter zur Seite und beschädigte dabei den Bus.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 24-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest verlief, so dass der Morsbacher sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben musste.

